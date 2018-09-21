В Липецке отец несколько лет насиловал маленькую дочь, но ей не верили

21 Сент. 11:33 2018-09-21T11:33:26+03:00

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В Липецке приговорили 39-летнего педофила, который на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь. О случившемся стало известно только после того, как девочка сбежала из дома и рассказала обо всем приятелю, который и сообщил правоохранителям.

Мать лишили родительских прав, поэтому мужчина один воспитывал двоих малолетних детей. В последствии отец надругался над маленькой дочкой и потребовал, чтобы она никому не рассказывала. Интимная связь с ребенком длилась несколько лет, на протяжении которых девочка вела дневник, где записывала домогательства отца. Этот дневник нашла новая подружка папы. Она могла остановить растление ребенка гораздо раньше, но мачеха не поверила девочке и решила, что та все выдумала. Домогательства продолжились.

Когда дочери исполнилось 14 отец, отец накачал ее крепким алкоголем и открыто изнасиловал. После чего девочка сбежала. Мужчине вменили две статьи “изнасилование” и “иные действия сексуального характера, с угрозой применения насилия”.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, изначально обвиняемый во всем сознался, но в последствии отказался от показаний. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. В итоге суд приговорил его 16,5 годам в колонии строгого режима.