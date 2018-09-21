2018-09-21T12:45:51+03:00
Общество

В Липецке почти на неделю изменится схема движения трамвая №1

Это связано с ремонтными работами на высоковольтных линиях электропередач
Юлия КЛЮЕВА
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Изменится схема движения трамвая №1Изменится схема движения трамвая №1Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В областном центре на несколько дней изменится схема движения трамваев. Как сообщили в департаменте транспорта Липецка, с 26 сентября по 1 октября трамвайный маршрут №1 «Центральный рынок – ДП6» будет доезжать только до остановки «улица Чехова». Изменения произойдут из-за ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередач в районе остановки «Кислородно-конвертерный цех». У горожан просят прощения за предоставленные неудобства.

При этом в городском департаменте рассказали, что липчанам не придется 6 дней подряд ходить до нужной остановки пешком. Вместо трамваев по маршруту «улица Чехова – ДП6» временно пустят автобус. После окончания ремонтных работ рельсовый общественный транспорт начнет ходить по привычной схеме.

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