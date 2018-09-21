Липчане выступили против шестидневки в школах

21 Сент. 14:28 2018-09-21T14:28:18+03:00

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На сервисе «Портал Неравнодушных» появилась новая инициатива. Елена Пажитнова обеспокоена состоянием школьников. Она считает, что на ребят идет слишком большая нагрузка. Липчанка выступила с предложением «За отмену шестидневки в школах».

- Отменить учебный день в субботу! – призывает Елена. - Дети не отдыхают за один день! И в субботу ставят уроки не очень то и важные — музыка, рисование, пение, физкультура — 4 субботних урока.

Голосование продлится до 20 октября. Напомним, если инициатива соберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Пока липчане полностью поддерживают предложение Елены. Горожане тоже считают, что и 5 дней для учащихся вполне достаточно, чтобы освоить школьную программу. Некоторые даже вспомнили свои юные годы.

- По себе ещё помню, и школа, и доп. занятия, один выходной, даже выспаться не успевала, голова болела постоянно, да и во дворе времени погулять не было! – пишет липчанка Елена. - Детям нужно быть детьми, успевать играть и отдыхать.