2018-09-21T15:04:57+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья поставлял в Липецкую область крупные партии героина и метадона

Его сообщницей оказалась 38-летняя липчанка
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители изъяли 2 кг наркотиковПравоохранители изъяли 2 кг наркотиковФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России изъяли крупные партии героина и метадона. Запрещенные вещества должны были реализовать в Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, поставку наркотиков наладил 30-летний житель Подмосковья. Кстати, мужчина ранее был неоднократно судим. Его сообщницей оказалась 38-летняя липчанка, которая сама употребляла наркотики. Она помогала ему реализовать запрещенные вещества в регионе.

Сотрудникам полиции удалось задержать преступников. Из тайников правоохранители изъяли более 2 кг героина и метадона. Возбуждено 6 уголовных дел, в том числе по п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Организаторам канала поставки наркотиков грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

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