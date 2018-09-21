2018-09-21T18:58:36+03:00
Общество

В субботу в Липецке +27 градусов, а в воскресенье - дождь

В эти выходные погода начнет меняться
Юлия КЛЮЕВА
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Тепло осталось позадиТепло осталось позадиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 22 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, на территории региона без осадков. Ночью столбик термометра поднимется до отметки 8-13 градусов тепла.

В светлое время суток воздух прогреется до 22-27 градусов выше ноля. Ветер южной четверти. Будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 750 мм рт.ст.

В воскресенье в Липецке немного похолодает. Ночью около 11 градусов тепла. Температура воздуха днем не больше +23 градусов. К вечеру в областном центре пойдет дождь, который продолжится ночью. Ветер южный 8-14 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно падать. К вечеру произойдет небольшой рост и составит 745 мм рт.ст.

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