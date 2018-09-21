В понедельник в частном секторе Липецка отключат свет и воду

21 Сент. 18:07 2018-09-21T18:08:12+03:00

Электричества не будет в течение 4 дней

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В понедельник, 24 сентября, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. На инженерных сетях проведут ремонтные работы. Воду отключат практически на весь день. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Бахаева; Басинского; Полунина; Знаменского; Барабанщикова; Красивая; Граничная; Дальняя.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды производится по заявкам горожан. Но все равно советуем заранее запастись питьевой водой.

С 24 по 27 сентября в жилых домах частного сектора по улице Асфальтная не будет света. Электричество отключат с 9 утра до 4 часов вечера.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.