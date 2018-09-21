2018-09-21T15:58:37+03:00
Общество

Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию Мирзоходжаеву

Памятную табличку установили у главного входа школы деревни Сухой Семенёк [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию МирзоходжаевуВоенный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию МирзоходжаевуФото: Предоставлено Росгвардией
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Военный оркестр Управления Росгвардии по Липецкой области исполнил музыкальное сопровождение в торжественной церемонии открытия Мемориальной доски воину гвардии, старшему сержанту Мирзоходжаеву Дмитрию Ибрагимовичу, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике.

Инициатором ее открытия стали союз солдатских матерей Липецкой области и администрация района. Памятную табличку установили у главного входа школы деревни Сухой Семенёк, в которой он учился.

Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию Мирзоходжаеву Фото: Предоставлено Росгвардией

Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию МирзоходжаевуФото: Предоставлено Росгвардией

Фото: Предоставлено Росгвардией

Дмитрий Мирзоходжаев погиб 6 января 2004 года во время боевых действий в городе Моздок. На тот момент ему было всего 21 год. За мужество и героизм Указом Президента РФ награжден медалью «За Отвагу» (посмертно).

В торжественном открытии Мемориальной доски приняли участие глава Измалковского муниципального района Евгений Котов, председатель союза солдатских матерей Липецкой области Надежда Глущенко, военный оркестр Управления Росгвардии по Липецкой области, военный комиссар Измалковского района, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери иерей Геннадий, учителя, одноклассники, учащиеся школ района. На мероприятии присутствовали мама Дмитрия Мирзоходжаева Татьяна Михайловна и близкие родственники.

Участники митинга почтили память героя минутой молчания, после которой запустили в небо белые шары. Мероприятие завершилось возложением цветов.

Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию Мирзоходжаеву Фото: Предоставлено Росгвардией

Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию МирзоходжаевуФото: Предоставлено Росгвардией

Фото: Предоставлено Росгвардией

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