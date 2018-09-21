Липецкие молодожены едут в ЗАГС на фуре с шариками и лентами
Этим днем липчане увидели в городе необычную фуру. На кабине машины красовались шарики, разноцветные ленты и цветы. На фуру, припаркованную у дороги по улице Меркулова оборачивались любопытные пешеходы. И действительно, есть чему удивиться. Как утверждают горожане, на таком транспорте по Липецку разъезжают новобрачные.
- Вот это я понимаю, свадебный лимузин, - пишет липчанин, снявший фуру на видео. - В таком и свадебную ночь можно провести, и в медовый месяц поехать.
Видимо, лимузины и дорогие иномарки надоели молодоженам. К тому же, кому захочется стоять в пробках в самый счастливый день своей жизни. А на такой машине в ЗАГС точно не опоздаешь.
Свадьба по-липецки.В Липецке молодожены ездят на свадебной фуре