2018-09-21T16:47:24+03:00
Общество

Липецкие молодожены едут в ЗАГС на фуре с шариками и лентами

В Липецке сняли на видео свадебный грузовик [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане удивляются креативности земляковЛипчане удивляются креативности земляковФото: принтскрин видео.
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Этим днем липчане увидели в городе необычную фуру. На кабине машины красовались шарики, разноцветные ленты и цветы. На фуру, припаркованную у дороги по улице Меркулова оборачивались любопытные пешеходы. И действительно, есть чему удивиться. Как утверждают горожане, на таком транспорте по Липецку разъезжают новобрачные.

- Вот это я понимаю, свадебный лимузин, - пишет липчанин, снявший фуру на видео. - В таком и свадебную ночь можно провести, и в медовый месяц поехать.

Видимо, лимузины и дорогие иномарки надоели молодоженам. К тому же, кому захочется стоять в пробках в самый счастливый день своей жизни. А на такой машине в ЗАГС точно не опоздаешь.

Свадьба по-липецки.В Липецке молодожены ездят на свадебной фуре

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