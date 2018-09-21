2018-09-21T19:22:56+03:00
Общество

В Липецке жители «Елецкого» просят организовать на районе еще одну остановку

Липчане устали ходить пешком на большие расстояния
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане просят создать еще одну остановкуЛипчане просят создать еще одну остановкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сервисе гражданских инициатив «Портал неравнодушных» со своим предложением выступила жительница «Елецкого». Ирина Французова возмущена, что на микрорайоне всего лишь одна остановка. Липчанка на всеобщее обозрение опубликовала инициативу «Продлить конечную остановку на микрорайоне Елецкий».

- Необходимо продлить конечную остановку на микрорайоне Елецкий до конца района в районе улицы Артёмова! – пишет Ирина. - Уже и школу открыли, а остановка одна на весь район! Мало того, что с пешеходной доступностью как на районе проблемы, так и за пределами района (связи пешей с городом нет никакой), так ещё и остановка одна единственная на весь район!

Обсуждение идеи продлится до 21 октября. Напомним, если предложение наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Кстати, липчане единогласно поддержали Ирину. За день инициатива набрала почти 140 голосов. Под предложением полно комментариев, таких как «Уже давно пора!», «Поддерживаю идею!».

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