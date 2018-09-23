Последствия жуткого ДТП с тремя машинами в Липецке попали на видео

23 Сент. 00:15 2018-09-23T00:15:53+03:00

ДТП с участием трех автомобилей под Липецком Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

Под Липецком сняли на видео последствия жуткой аварии, которая произошла в субботу утром, 22 сентября. Все случилось на трассе «Липецк-Хлевное», неподалеку от села Боринское. Там около 7 утра столкнулись три автомобиля «ВАЗ-2114», «Лада Приора» и «Киа».

Как именно произошло столкновение и кто стал виновником, раздираются автоинспекторы. Удар был такой силы, что искореженные машины практически раскидало по трассе. «ВАЗ» выбило с дороги и он улетел в кювет.

На место происшествия вызывали спасателей. По данным пресс-службы МЧС, сообщение поступило в 7.13 утра. В этой аварии пострадали несколько человек. Спасатели вытащили пострадавших из разбитых машин и передали «Скорой». Людей с многочисленными травмами увезли в городскую больницу №4.