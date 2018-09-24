2018-09-24T08:51:05+03:00
Происшествия

В Липецке рецидивист угнал «Мазду-6»

Угонщика поймали по «горячим следам»
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщика поймали в тот же деньУгонщика поймали в тот же деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Угон произошел в Липецке в воскресенье, 23 сентября. В полицию позвонил 28-летний мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль «Мазда 6». Иномарка пропала от дома по улице Фурманова.

Сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали угонщика в тот же день по «горячим следам». Им оказался безработный и неоднократно судимый мужчина. По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина имеет ряд судимостей, в том числе и за угоны, а также за грабежи и кражи.

По факту угона возбудили уголовное дело, подозреваемого уже вязли под стражу. Теперь ему грозит очередной срок, при назначении которого непременно учтут былые «заслуги» перед законом.

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