Под Липецком двое судимых мужчин обокрали сетевой продуктовый магазин

24 Сент. 09:04 2018-09-24T09:04:53+03:00

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В Липецкой области поймали двух магазинных воров. В полицию Чаплыгинского района обратился директор сетевого магазина и сообщил, что из торгового зала украли продукты питания и другой товар. Под подозрение попали двое безработных и судимых мужчин, 29 и 34 года.

Еще одного воришку, только квартирного, поймали в самом Липецке. 18 сентября в полицию пришел 28-летний мужчина и рассказал, что из его квартиры на Осеннем проезде кто-то вынес компьютер, колонки и электронную сигарету. Домушником оказался 23-летний безработный житель города.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, помимо этого за сутки в регионе раскрыли два совершенных ранее преступления. Так в Липецке задержали 52-летнего мужчину, который 21 февраля в магазине по улице Пролетарской вытащил у 35-летней женщины телефон. Еще один рецидивист, 30-летний, украл мопед из тамбура квартиры по улице Баумана.