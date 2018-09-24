Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова провела совещание в Липецкой области

24 Сент. 09:56 2018-09-24T09:56:56+03:00

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Масштабные всероссийские конференции – совещание Министерства культуры РФ совместно с Фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе РФ по исполнению партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы» прошли в Липецкой области 21 и 22 сентября, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

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