Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова провела совещание в Липецкой области
Пленарное заседание состоялось в Центре культуры города Грязи
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Масштабные всероссийские конференции – совещание Министерства культуры РФ совместно с Фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе РФ по исполнению партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы» прошли в Липецкой области 21 и 22 сентября, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.