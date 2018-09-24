Под Липецком вылетела в кювет и погибла девушка на «ВАЗе»

24 Сент. 10:12 2018-09-24T14:22:11+03:00

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По данным ГИБДД по Липецкой области за трое суток на дорогах региона в 22 ДТП пострадали 34 человека и 2 погибли.

Так в селе Трубетчино Добровского района 21 сентября 53-летняя женщина на «пятнадцатой», двигаясь задним ходом, наехала на 25-летнюю девушку, которая попала в больницу, но обошлось без серьезных увечий.

Серьезная авария произошла 22 сентября на улице Сырская в Липецке. Там в 16.20 вечера 66-летний пенсионер на «Опель Анстра» влетел в стоящую калину и водителя, который был рядом. Обоих водителей увезли в больницу.

В тот же день на трассе Липецк-Усмань 27-летний водитель «семерки» въехал в «Ситроен С3», за рулем которого была 32-летняя женщина. В этой аварии пострадали оба водителя и 2-летний малыш, который был в иномарке.

В то же утро в Долгоруковском районе произошла трагическая авария. Там на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны не справилась с управлением «ВАЗ-2106» 25-летняя девушка. В 11.50 «шестерка» вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Девушка погибла на месте до при езда «Скорой».

Еще один человек погиб в те же сутки вечером в Усманском районе. В20.00, на трассе Усмань – Поддубровка – Воробьевка 27-летний водитель «МАЗа» сбил 52-летнего велосипедиста, который скончался на месте.

23 сентября на улице Юношеской в Липецке в ДТП попал мотоциклист. 41-летний мужчина на «Рейсере» не справился с управлением и мотоцикл перевернулся. В результате пострадала 44-летняя пассажирка – ее увезли в больницу. Еще один мотоциклист, 18-летний, в Ельце влетел в бетонную опору рекламного щита. В итоге водитель и 28-летний пассажир «Ирбиса» попали в больницу.