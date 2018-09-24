В Липецке ищут 29-летнюю женщину

24 Сент. 11:13 2018-09-24T11:13:51+03:00

С 16 сентября достоверной информации о ее местонахождении нет Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В Липецке на прошлой неделе пропала Ролдугина Елена Михайловна 1989 года рождения. Ее ищут родные, полиция и волонтеры. Как сообщают в Поисковом отряде Лиза Алерт, 29-летняя липчанка пропала 16 сентября. С того дня достоверной информации о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 175, среднего телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Была одета: рубашка в черно-красную клетку, черная майка, черные лосины, черные кроссовки с салатовыми шнурками.

Просьба ко всем, кто видел Елену Ролдугину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.