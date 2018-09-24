2018-09-24T11:43:49+03:00
Происшествия

В Липецкой области сосед зарезал собутыльника и забил кирпичом его мать

Двойное убийство произошло в Задонском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области поймали подозреваемого в двойном убийстве в Селе Камышовка Задонского района. В субботу, 22 сентября, липчанка приехала в дом к матери и брату, но нашла их убитыми. На место убийства 58-летнего мужчины и его 81-летней матери выехали криминалисты. По факту двойного убийства в СКР завели уголовное дело.

Вскоре вычислили и подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, им оказался 37-летний мужчина, ему вменили часть 2 статьи 105 УК РФ. Убийца уже во всем сознался. На допросе он рассказал, что несколько дней пил в доме соседа. Продолжительный запой обернулся конфликтом между мужчинами. В ходе ссоры гость несколько раз ударил соседа ножом в шею, а после добил кирпичом по голове.

Все произошло на глазах у пожилой матери убитого, пенсионерка попыталась позвать на помощь, но не успела – гость забил ее тем же кирпичом. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

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