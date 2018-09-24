В Липецке открыли 2 пункта пополнения транспортных карт

24 Сент. 11:49 2018-09-24T11:50:21+03:00

Также через них можно оплачивать штрафы и налоги

Изменить размер текста: A A

В Липецке станет больше пунктов пополнения транспортных карт. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, в городе увеличивают количество терминалов. Так, недавно в областном центре появились два дополнительных пункта. Через них можно проводить операции с транспортными картами, а также оплачивать штрафы и налоги.

Терминалы расположены по адресам: Магазин «Околица», улица Бехтеева, 10; ТЦ «Матыра», улица З. Комсодемьянской, 2Б.

Также в скором времени планируется установить новые терминалы в ТЦ «Радуга», улица Студеновская, 184 и в районе остановки «НЛМК».

Напоминаем, купить и пополнить транспортные карты можно в 18 стационарных терминалах, в 31 отделении «Сбербанка», 17 отделениях «Липецкомбанка» и 12 многофункциональных пунктах «Аф Ти Сервис».