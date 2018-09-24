Спасатели предупреждают липчан о сильном ливне и штормовом ветре

24 Сент. 12:52 2018-09-24T12:52:13+03:00

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По данным регионального Гидрометцентра в предстоящие сутки в Липецкой области может резко ухудшится погода. Ливень и ветер могут обрушиться на регион уже этим вечером, 24 сентября в 18.00.

Ночью в некоторых районах области пройдет сильный дождь. Ветер будет дуть южный с переходам на северо-западный. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. При этом порывы могут достигать штормового уровня в 20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 5-10 градусов тепла, днем максимум до +15°С. Дождливая и ветреная погода ожидается и днем 25 сентября.

Самым холодным днем этой недели станет четверг, 27 сентября – дневная температура воздуха не поднимется выше отметки в +10°С, при этом есть вероятность сильных порывов ветра.