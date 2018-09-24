2018-09-24T13:59:35+03:00
Происшествия

Липчанина отправили на принудительное лечение за избиение полицейского

Напавший на стражей порядка чаплыгинец оказался невменяемым
Лия МУРАДЬЯН
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Нападавшего признали опасным для обществаНападавшего признали опасным для обществаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Чаплыгинском районе Липецкой области вынесли приговор 33-летнему мужчине, который напал на стражей порядка. Все случилось в июле прошлого года. Сотрудники полиции заметили на улице пьяного мужчину и решили забрать в отдел, чтобы оставить административный протокол за нетрезвый вид в общественном месте. Но нарушитель оказал сопротивление и попытался сбежать.

Когда гражданина догнали, он набросился на полицейских с кулаками. Один из правоохранителей получил два удара кулаком по голове, что привело к черепно-мозговой травме. На буйного дебошира завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ – применения насилия в отношении представителя власти.

В ходе расследования провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина страдает расстройством психики и совершил преступление в невменяемом состоянии. Также выяснилось, что обвиняемый опасен для общества. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, в суде вина обвиняемого подтвердилась, но, учитывая болезнь, суд освободил его от наказания и отправил на принудительное лечение.

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