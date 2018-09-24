2018-09-24T20:02:54+03:00
Общество

Липчанин победил на первенстве мира по кикбоксингу в Италии

Житель Липецка стал лучшим кикбоксером планеты
Юлия КЛЮЕВА
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Кикбоксер из Липецка взял золото на первенстве мираКикбоксер из Липецка взял золото на первенстве мираФото: Предоставлено
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В Италии завершилось первенство мира по кикбоксингу WAKO среди юниоров и юношей. В городе Дидо-ди-Йезоло собралось более 2500 молодых спортсменов со всей планеты. За звание лучшего кикбоксера в семи разделах боролись и представители Липецкой области.

В разделе фулл-контакт с лоу-киком в составе сборной РФ выступил житель Липецка Рауф Мамедов. Он смог победить соперников из Израиля, Черногории, Киргизии. Липчанин завоевал первое место.

- Я очень упорно готовился к этому и обещал своим родным, что приеду домой с золотом, - поделился к "КП-Липецк" Рауф Мамедов. - Конечно, не легко пришлось провести 3 боя. Самый сложный был в полуфинале, с соперником из Монтенегро. Когда я занял 1 место был очень рад! Эти эмоции невозможно описать! Огромное спасибо моему личному тренеру Кызым Евгению Васильевичу за огромнейший труд!

Фулл-контакт с лоу-киком – это один из разделов кикбоксинга, в котором разрешено наносить удары ногами по внешней и внутренне стороне бедра. При этом спортсменам запрещено бить в колено и икроножную мышцу. Также нельзя подсекать в голеностоп.

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