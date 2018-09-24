2018-09-24T17:24:37+03:00
Общество

Около 300 спортсменов соберутся в Липецке на чемпионате по плаванию

Соревнования продлятся 2 дня
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пройдет открытый чемпионат города по плаваниюВ Липецке пройдет открытый чемпионат города по плаваниюФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот четверг, 27 сентября, в областном центре пройдет открытый чемпионат города по плаванию. Торжественное открытие состоится в 15.45. Около 300 сильнейших спортсменов Липецка и соседних регионов будут соревноваться в быстроте в плавательном бассейне «Лидер». Среди участников разыграют 24 комплекта наград. Соревнования будут проходить в два дня. Время проведения заплывов – с 16.00 до 18.30.

Как сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту, на голубые дорожки спорткомплекса выйдут команды 12 муниципальных образований и округов. В конце чемпионата определят сборную команду региона. Она будет участвовать в чемпионате и первенстве ЦФО, которое пройдет 15-19 октября в Смоленске.

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