Губернатора Липецкой области волнуют браконьеры

24 Сент. 17:51 2018-09-24T17:52:13+03:00

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Впервые за месяц обновился твиттер губернатора Липецкой области. В этот понедельник, 24 сентября, на личной страничке Олега Королева появились сразу 4 поста.

Сначала глава областной администрации рассказал своим подписчикам об урожае сахарной свеклы. Чуть позже появилась запись про отопительный сезон. По словам Олега Королева, к нему все готово, но все надо многократно проверить. Глава областной администрации предупреждает, что осень и зима будут резкими. И необходимо поспешить с мостами, дорогами и благоустройством. Также губернатор озабочен проблемой браконьерства.

- В разгаре гон (свадьбы) у лосей и оленей-все ночи леса стонут от рева самцов - золотое время браконьеров! – пишет Олег Королев. - Главы районов! Помогите егерям вместе с полицией в круглосуточной войне с браконьерами - одним им не справиться!

Кроме того, глава областной администрации признался, что в регионе отстают с созданием парков для фристайла, триалспорта, чопперов, круизеров, самокатов, скейтборда. «В следующем году им быть!», - уверен губернатор.