На прошлой неделе в Липецке случилось 40 пожаров и 20 аварий
С 17 по 23 сентября на круглосуточный номер Службы спасения поступил 3 531 звонок. В За этот период в Липецке произошло 40 пожаров и загораний. 26 из них – возгорание мусора и сухой травы.
На дорогах города случилось 20 аварий. 3 человека погибли, 22 госпитализированы. ДТП с общественным транспортом не зарегистрировано. Происшествий на водных объектах также не зафиксировано.
В данным момент в областном центре установлен 1 уровень пожарной опасности. Сотрудники управления вместе с представителями городского лесничества, госпожнадзора, полиции и территориальных управлений патрулируют пожароопасные территории.
19 сентября на улице Механизаторов упавшее дерево повисло на проводах над проезжей частью. Спасатели управления опилили дерево, расчистили проезжую часть. 22 сентября в микрорайоне «Университетский» проводились учения по пожарной безопасности.