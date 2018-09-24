На прошлой неделе в Липецке случилось 40 пожаров и 20 аварий

24 Сент. 18:13 2018-09-24T18:14:34+03:00

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С 17 по 23 сентября на круглосуточный номер Службы спасения поступил 3 531 звонок. В За этот период в Липецке произошло 40 пожаров и загораний. 26 из них – возгорание мусора и сухой травы.

На дорогах города случилось 20 аварий. 3 человека погибли, 22 госпитализированы. ДТП с общественным транспортом не зарегистрировано. Происшествий на водных объектах также не зафиксировано.

В данным момент в областном центре установлен 1 уровень пожарной опасности. Сотрудники управления вместе с представителями городского лесничества, госпожнадзора, полиции и территориальных управлений патрулируют пожароопасные территории.

19 сентября на улице Механизаторов упавшее дерево повисло на проводах над проезжей частью. Спасатели управления опилили дерево, расчистили проезжую часть. 22 сентября в микрорайоне «Университетский» проводились учения по пожарной безопасности.