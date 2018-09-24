2018-09-24T18:14:34+03:00
Общество

На прошлой неделе в Липецке случилось 40 пожаров и 20 аварий

В ДТП погибли 3 человека
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
22 человека госпитализированы22 человека госпитализированыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С 17 по 23 сентября на круглосуточный номер Службы спасения поступил 3 531 звонок. В За этот период в Липецке произошло 40 пожаров и загораний. 26 из них – возгорание мусора и сухой травы.

На дорогах города случилось 20 аварий. 3 человека погибли, 22 госпитализированы. ДТП с общественным транспортом не зарегистрировано. Происшествий на водных объектах также не зафиксировано.

В данным момент в областном центре установлен 1 уровень пожарной опасности. Сотрудники управления вместе с представителями городского лесничества, госпожнадзора, полиции и территориальных управлений патрулируют пожароопасные территории.

19 сентября на улице Механизаторов упавшее дерево повисло на проводах над проезжей частью. Спасатели управления опилили дерево, расчистили проезжую часть. 22 сентября в микрорайоне «Университетский» проводились учения по пожарной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска