За неделю в Липецкой области зарегистрировали 4 481 случай ОРВИ

24 Сент. 20:31 2018-09-24T20:31:51+03:00

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В регионе за прошедшую неделю зарегистрировано 4 481 случай ОРВИ. Показатель не превышает уровень расчетного эпидемического порога. 79,7% заболевших - дети. 3,3% больных госпитализировали. В области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями спокойная.

49,1% положительных проб от больных оказались с клиникой ОРВИ. 27,3% представлены аденовирусами, РС-вирусами - 36,4%, риновирусами - 18,2%, а также микоплазмой пневмонии - 18,2%, вирусов гриппа не обнаружено.

В управлении Роспотребнадзора Липецкой области напоминают, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Иммунизация детского и взрослого населения проводится за счет вакцин "Совигрипп". За счет средств бюджета прививаются лица групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями (с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими).

Прививку следует сделать заранее, так как на формирование иммунитета к вирусу уходит около 10-14 дней.