2018-09-24T20:31:51+03:00
Общество

За неделю в Липецкой области зарегистрировали 4 481 случай ОРВИ

79,7% заболевших - дети
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане болеют ОРВИЛипчане болеют ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В регионе за прошедшую неделю зарегистрировано 4 481 случай ОРВИ. Показатель не превышает уровень расчетного эпидемического порога. 79,7% заболевших - дети. 3,3% больных госпитализировали. В области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями спокойная.

49,1% положительных проб от больных оказались с клиникой ОРВИ. 27,3% представлены аденовирусами, РС-вирусами - 36,4%, риновирусами - 18,2%, а также микоплазмой пневмонии - 18,2%, вирусов гриппа не обнаружено.

В управлении Роспотребнадзора Липецкой области напоминают, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Иммунизация детского и взрослого населения проводится за счет вакцин "Совигрипп". За счет средств бюджета прививаются лица групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями (с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими).

Прививку следует сделать заранее, так как на формирование иммунитета к вирусу уходит около 10-14 дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска