2018-09-25T09:00:51+03:00
Происшествия

Липецкие автоинспекторы перегородили дорогу угонщику на «Мазде»

В городе объявляли план «Перехват» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Рецидивиста задержали в Левобережном районеРецидивиста задержали в Левобережном районеФото: скрин с видео
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Сотрудники полиции опубликовали видео задержания угонщика, который пытался скрыться на чужой «Мазде». Напомним, «Мазда 6» пропала в воскресенье, 23 сентября от дома по улице Фурманова. Как только 26-летний владелец иномарки заявил об угоне, в городе ввели план «Перехват».

Машину заметили на дороге в Левобережном районе города. Завязалась погоня, но долго уходить от преследования водителю не удалось. На записи видно, как сотрудники ДПС выехали на встречу угонщику и с помощью служебного автомобиля перегородили дорогу угонщику. Водителя схватили сотрудники Росгвардии и автоинспекторы.

Им оказался безработный и неоднократно судимый за угон, грабежи и кражи 30-летний житель города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование проводит городское управление.

В Липецке ловили угонщика на "Мазде".Видео УМВД по Липецкой области

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