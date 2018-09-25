2018-09-25T09:15:51+03:00
Происшествия

Житель Орла под Липецком украл из монастыря велосипед за 73000 рублей

Вором оказался неоднократно судимый безработный
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки поймали двух велосипедных воровЗа сутки поймали двух велосипедных воровФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувшие понедельник, 24 сентября, в отдел полиции в Задонском районе обратился 39-летний мужчина и заявил о краже велосипеда. Как выяснилось, велосипед стоимостью 73000 рублей пропал 23 сентября с территории монастыря.

Вора вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 41-летний безработный житель Орловской области. Известно, что задержанный имеет ряд судимостей, причем за аналогичные преступления. По факту кражи возбудили уголовное дело. Рецидивист из Орла теперь находится под стражей в Липецкой области.

Еще одного велосипедного вора поймали в Добровском районе. 32-летний житель села Доброе украл велосипед у 42-летней женщины от административного здания на улице Октябрьской.

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