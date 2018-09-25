Сбербанк поделился опытом работы в сельской местности

25 Сент. 09:50 2018-09-25T14:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В нем приняли участие губернаторВоронежской области Александр Гусев, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, член Совета директоров Банка России Надежда Иванова, руководителистраховых и финансовых организаций региона. Проведение мероприятия стало откликом на те вызовы, которые сегодня формируют повестку дня, связанную с развитием экономики страны и региона в непростых условиях.

Читать далее...