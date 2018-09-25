2018-09-25T12:38:18+03:00
Происшествия

В Липецкой области супруги продавали марихуану со своего огорода

«Сельскохозяйственный» бизнес прикрыли сотрудники наркокополиции
Лия МУРАДЬЯН
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Супругам грозит до 15 летСупругам грозит до 15 летФото: Архив "КП"
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В Липецкой области пара супругов решила использовать огород для заработка. Но вместо фруктов и овощей муж с женой взялись выращивать и продавать марихуану. Жили они в Липецке, а конопляную плантацию развернули на дачном участке в Усманском районе. Супруги ездили на дачу, культивировали растение, собирали урожай, производили готовый наркотик и продавали. По данным полиции, продажей занималась 32-летняя жена, кстати, судимая за кражи.

Во время обыском на чердаке дачи и в городской квартире стражи порядка нашли более 2,3 килограммов растительных наркотиков, а также 76 кустов конопли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовные дела возбудили по двум статьям: часть 3 статьи 228 – «производство и сбыт в особо крупном размере» и статья 231 – культивирование. К слову за особо крупный размер обоим супругам грозит до 15 лет тюрьмы.

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