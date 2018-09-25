2018-09-25T13:30:18+03:00
Происшествия

В Липецке водитель сбил школьника и сбежал с места ДТП

Еще один подросток попал в аварию на мотоцикле
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель "Рено" погиб на местеВодитель "Рено" погиб на местеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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ДТП с участием несовершеннолетнего произошло минувшим вечером, 24 сентября, в районе Тракторного в Липецке. Там на улице Ильича в 20.50 неизвестный водитель сбил 13-летнего школьника и сбежал, оставив травмированного ребенка на дороге. К счастью, обошлось без серьезных увечий. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мальчик получил травму, но после оказания помощи его отпустили. Водителя теперь ищут.

Еще один подросток пострадал в тот же день в ДТП на трассе Хлевное – Липецк. В черте города 40-летняя женщина на «Форде» въехала в 14-летнего мотоциклиста. Подросток также отделался нетяжелой травмой.

Трагическая авария произошла в 18.50 на трассе Ивово – Пружинки – Бруслановка, где не справился с управлением 47-летний водитель «Рено». Иномарка перевернулась и водитель погиб на месте.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в 7 ДТП пострадали 6 человек и один погиб.

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