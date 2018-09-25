В Липецкой области сгорело 200 тонн сена

25 Сент. 13:39 2018-09-25T13:39:20+03:00

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В Липецкой области крупный пожар оставил сельхозпредприятие без запасов на зиму. Все случилось этим утром, 25 сентября, в Становлянском районе Липецкой области. В 6.18 утра диспетчеру МЧС поступило сообщение о том, что на территории ООО «Евроланд» горит сено.

На место тут же выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Несмотря на все их усилия, существенная часть сельхоз заготовок сгорела. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил 200 тонн сена. Люди, к счастью, не пострадали. В причинах возгорания теперь разбираются пожарные эксперты.

МЧС просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности и напоминает, в случае обнаружения пожара нужно звонить по телефону «112» или «01».