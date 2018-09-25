Липчанин задушил проводами пенсионерку, которая отказалась платить за ремонт крыши

25 Сент. 14:01 2018-09-25T14:01:21+03:00

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В Липецке будут судить за убийство 45-летнего разнорабочего. Известно, что мужчина ремонтировал крышу в доме 79-летней пенсионерки на улице Зоологической. На время ремонта пожилая женщина пустила рабочего к себе жить, что в итоге стоило ей жизни.

Согласно материалам дела, ремонт крыши хозяйка дома оплачивала частями, по мере выполнения работ. Преступление произошло с 21 по 22 июня, когда квартирант потребовал очередную часть оплаты. Но недовольная ходом ремонта пенсионерка платить отказалась. В ответ рабочий схватил старушку за шею и сильно толкнул, от чего та упала и ударилась головой об кровать. Но кровельщик не одумался, а напротив – решил убить пожилую женщину. Он схватил провод, обмотал вокруг шеи и задушил хозяйку дома. После запер дверь на замок и сбежал. Тело пенсионерки нашли спустя три дня ее дочери.

Беглеца объявили в розыск и вскоре поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину и дал подробные показания. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.