Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска

25 Сент. 16:15 2018-09-25T16:17:21+03:00

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Необычных мошенников вычислили сотрудники городского отдела полиции №8 в Липецке, за что получили слова благодарности от потерпевшего. В неприятную ситуацию влип житель Иркутска. Мужчина заказал через популярный сайт объявлений комплектующие для компьютера. Продавцы техники находились в Липецке. Оплатив 15000 рублей, покупатель стал ждать товар, и посылка из Липецка вскоре пришла. Мужчина забрал коробку на почте, но вместо нужных деталей внутри оказались конфеты и сахар, и отнюдь не на 15000 рублей.

Покупатель сообщил о мошенничестве липецким полицейским и те вскоре вычислили аферистов-сладкоежек. Мошенников задержали с поличным, очевидно с конфетами, когда они собирались снова провернуть похожую операцию, но уже на сумму 34 000 рублей.

Задержанными оказались двое жителей областного центра, один из которых уже имеет судимость за мошенничество. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дела о мошенничестве и покушении на мошенничество направили в суд.

После того, как дело расследовали, житель Иркутска прислал В УМВД России по Липецкой области поступило письмо, в котором выразил слова благодарности начальнику областного управления генерал-майору полиции Михаилу Молоканову «за блестящую работу старшего лейтенанта полиции Эдгара Хореновича Григоряна, которым ведомство может гордиться. Спасибо ему и отделу полиции № 8 УМВД России по г. Липецку за честный и профессиональный труд!».