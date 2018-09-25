2018-09-25T16:42:16+03:00
Происшествия

Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области

За кражу 20 000 рублей липчанина приговорили к штрафу в 105 000
Лия МУРАДЬЯН
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В Ефремово Тульской области вынесли приговор 19-летнему студенту из Липецка. Его признали виновным в краже с банковской карты – новый пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Как выяснилось, липчанин обворовал соседа по общежитию. Все случилось 27 июня, когда липецкий студент находился в общежитии Ефремовского химико–технологического техникума. В тот день липчанин узнал, что приятелю на счет пришли деньги. Молодой человек знал пин-код банковской карты сокурсника и решил этим воспользоваться. Он вытащил карту из спортивной сумки приятеля, отправился в ближайший торговый центр и снял 20 000 рублей. Деньги потратил на алкоголь и продукты. При этом сумма для владельца карты была серьезная, поскольку тульский студент жил без семьи и еще не начал зарабатывать.

Как сообщили в пресс-службе тульской прокуратуры, в ходе расследования липчанин вернул часть денег – 6850 рублей. В итоге студента приговорили к штрафу в 105 000 рублей в доход государства.

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