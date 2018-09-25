В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп

25 Сент. 17:04 2018-09-25T17:04:14+03:00

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ДТП с участием грузовика произошло в городе Елец Липецкой области в этот вторник, 25 сентября. Там днем на оживленной улице во время движения у «КамАЗа» оторвался прицеп. Все произошло на перекрестке в районе улиц 9 декабря.

Отцепившаяся часть грузовика осталась на проезжей части, перегородив дорогу другим участникам движения. Как сообщают очевидцы, ДТП обошлось без столкновения с другими автомобилями и, к счастью, никто не пострадал.

Куда делся сам «КамАЗ» и водитель, не сообщается. В ситуации разбираются автоинспекторы. Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области в 7 ДТП пострадали 6 человек и один погиб. Аварий с материальным ущербом и без пострадавших автоинспекторы зарегистрировали 35.