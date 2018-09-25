Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей

25 Сент. 17:27 2018-09-25T17:27:26+03:00

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За 9 месяцев с начала этого года промышленные потребители просрочили долг в 119,4 миллионов рублей за газ. Как отметили в пресс-службе ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк», это на 14,4 миллионов меньше, чем за тот же период 2017 года.

Из них 17,6 миллионов рублей – долг бюджетных потребителей. Основная сумма задолженности принадлежит потребителям, которые финансируются из федерального бюджета – 15,6 миллионов рублей. Остальные 2 миллиона приходятся на местные бюджетные организации. За этот год компании удалось в судебном порядке взыскать с промышленных потребителей 16,5 миллионов рублей.

Напомним, в соответствии с законодательством, за несвоевременную или неполную оплату поставленного газа для юридических лиц предусмотрены штрафы, начисление пени, ограничение или полное прекращение подачи газа.