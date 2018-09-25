2018-09-25T18:05:49+03:00
Общество

В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта

Возле пересечения улицы Марины Расковой и проспекте Мира пройдут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке изменится схема движения транспортаВ Липецке изменится схема движения транспортаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 27 сентября, в Липецке временно изменится схема движения городского транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в районе НЛМК на участке трамвайного пути возле пересечения улицы Марины Расковой и проспекта Мира проведут ремонтные работы.

Они стартуют в 9 утра. До 13.00 транспорт будет ходить по другим схемам. Так, приостановят работу трамвая №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000».

Автобусы №17, 17а, 22, 27, 27а, 28, 28а, 30, 33, 33а при движении от НЛМК не будут заезжать на остановку «Медсанчасть НЛМК». Автобусы №8, 308, 308к, 317, 342 при движении от НЛМК стартуют от остановки «улица Прокатная». Автобус №7 «О» - от «Трест «Липецкстрой».

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