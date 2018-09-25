Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
Липчане продолжают снимать на камеры и выкладывать в интернет нарушителей правил дорожного движения. На этот раз в объектив видеорегистратора попал черный «Мерседес». Камера поймала лихача этим днем, 25 сентября, в 2 часа дня.
Автор ролика ехал по дороге от Петровского рынка вверх по улице Неделина. Слева из-за поворота появился черный «Мерс». Он как ни в чем не бывало свернул на главную улицу и продолжил движение по Неделина. При этом водитель пересек 2 сплошные.
Напомним, что за подобное нарушение применяется наказание: штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода. Проехав дальше, водитель иномарки, двигаясь по левому ряду, свернул направо.
На улице Неделина в Липецке водитель на черном "Мерседесе" пересек 2 сплошные.За такое нарушение грозит штраф или лишение прав