2018-09-25T18:35:02+03:00
Общество

Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке

Грубое нарушение правил дорожного движения произошло на улице Неделина [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Водитель грубо нарушил ПДДВодитель грубо нарушил ПДДФото: принтскрин видео.
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Липчане продолжают снимать на камеры и выкладывать в интернет нарушителей правил дорожного движения. На этот раз в объектив видеорегистратора попал черный «Мерседес». Камера поймала лихача этим днем, 25 сентября, в 2 часа дня.

Автор ролика ехал по дороге от Петровского рынка вверх по улице Неделина. Слева из-за поворота появился черный «Мерс». Он как ни в чем не бывало свернул на главную улицу и продолжил движение по Неделина. При этом водитель пересек 2 сплошные.

Напомним, что за подобное нарушение применяется наказание: штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода. Проехав дальше, водитель иномарки, двигаясь по левому ряду, свернул направо.

На улице Неделина в Липецке водитель на черном "Мерседесе" пересек 2 сплошные.За такое нарушение грозит штраф или лишение прав

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