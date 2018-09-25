2018-09-25T19:58:05+03:00
Общество

В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом

Еще один пожар произошел в Чаплыгине
Юлия КЛЮЕВА
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В регионе случилось 3 пожараВ регионе случилось 3 пожараФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 25 сентября, в Липецкой области случился пожар. В Чаплыгине на улице Тельмана горел дом. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10.37. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к полыхавшему дому выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку дома и чердак по всей площади. К счастью, никто из людей не пострадал.

В 14.48 на пульт спасателей поступило сообщение о загорании бани в Добровском районе, СНТ "Строитель-4". К участкам №814, 815 выехали 2 пожарно-спасательных отделения и добровольцы. В результате загорания на участке №814 пламя повредило внутреннюю отделку бани и кровлю на площади 2 кв.м. На участке №815 огнем уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Обошлось без пострадавших.

Вечером в Липецком районе вспыхнул дом. О загорании в селе Красный Октябрь спасателям сообщили в 16.27. С огнем боролись 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Огонь повредил внутреннюю отделку дома по всей площади и чердак. Пострадавших нет.

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