В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов

25 Сент. 20:18 2018-09-25T20:19:14+03:00

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В среду, 26 сентября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в регионе без осадков. Температура ночью составит 0-5 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В светлое время суток синоптики обещают 10-15 градусов тепла. Скорость ветра увеличится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно расти и составит 738 мм рт.ст.

В четверг, 27 сентября, в Липецке пойдет дождь. Ночью до +6 градусов. Днем в областном центре воздух прогреется лишь до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.