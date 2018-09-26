В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-26T08:58:49+03:00

А в Чаплыгине у женщины украли 2400 рублей

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25 сентября в отдел полиции "Чаплыгинский" обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, в ночь с 24 на 25 сентября кто-то украл из ее квартиры по улице Тюленина сумку. В ней находилось 2400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранителям удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 28-летний разнорабочий предприятия. Кстати, мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе и за воровство, а также оскорбление представителя власти и угрозу убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 23 сентября из торгового зале магазина по проспекту Победы в Липецке украли упаковки кофе. Правоохранители установили предполагаемого участника преступления - неработающего судимого 27-летнего липчанина.