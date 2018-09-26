2018-09-26T08:58:49+03:00
Происшествия

В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе

А в Чаплыгине у женщины украли 2400 рублей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Гурман, видимо, захотел провести утро за чашечкой кофеГурман, видимо, захотел провести утро за чашечкой кофеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

25 сентября в отдел полиции "Чаплыгинский" обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, в ночь с 24 на 25 сентября кто-то украл из ее квартиры по улице Тюленина сумку. В ней находилось 2400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранителям удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 28-летний разнорабочий предприятия. Кстати, мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе и за воровство, а также оскорбление представителя власти и угрозу убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 23 сентября из торгового зале магазина по проспекту Победы в Липецке украли упаковки кофе. Правоохранители установили предполагаемого участника преступления - неработающего судимого 27-летнего липчанина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска