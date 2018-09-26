2018-09-26T09:31:24+03:00
Происшествия

Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину

Трагедия произошла на площади Петра Великого
Юлия КЛЮЕВА
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На площади Петра Великого сбили женщинуНа площади Петра Великого сбили женщинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1168 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 49 человек оказались не пристегнутыми во время движения. 950 раз водители нарушили скоростной режим. Зафиксировано ДТП с материальным ущербом - 25.

Так, в минувший вторник, 25 сентября, в 6 утра в Липецке на площади П. Великого 34-летний водитель "Шевроле" сбил 57-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В тот же день в 16.30 на улице Папина столкнулись "Ситроен" и "Лада-Приора". В аварии пострадала 27-летняя пассажирка отечетсвенного авто. После оказаня помощи врачей ее отпустили.

В 20.50 на трассе Орел-Тамбов случилось ДТП. "Вольво" столкнулся с ВАЗ-2109. Водитель последнего, 24-летний парень, получил травму. После оказания помощи был отпущен.

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