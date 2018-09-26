Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-26T09:43:01+03:00

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На территории региона проводится ежегодная профилактическая операция "Трактор-2018". С 3 сентября по 5 октября работники отделов судебных приставов, сотрудники подразелений УГИБДД, налоговой и миграционной служб будут проверять технику - тракторы, самоходные дорожно-строительные и другие машины. Цель операции - обеспечить безопасность дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации машин.

Так, на прошлой неделе в Задонском районе судебные приставы выявили гражданина, который задолжал по налогам 48 тысяч рублей. С ним побеседовали старший судебный пристав Задонского района и инспектор гостехнадзора. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, после этого должник оплатил долг.