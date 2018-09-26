Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Павел Путилин: «Сегодня важно обеспечить максимальную социальную защиту граждан предпенсионного возраста»
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Основной темой минувшей сессии в Липецком областном Совете депутатов стала социальная поддержка населения. Парламентарии приняли сразу несколько важных законодательных инициатив.
Как известно, нынешняя реформа подразумевает увеличение пенсионного возраста. В связи с этим в Липецкой области решили сохранить все меры поддержки для граждан пожилого возраста. Назначение льгот не будет зависеть от времени выхода на заслуженный отдых, а будет привязано к возрасту: то есть, с 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.