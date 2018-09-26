Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-26T10:14:09+03:00

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Этим утром, 26 сентября, в областном центре снова случилось ДТП. На этот раз с участием общественного транспорта. На Петровском мосту со стороны района НЛМК столкнулись автобус №30 и иномарка. Как сообщили очевидцы происшествия, автобус прижал "Ниссан" к ограждению. У автомобиля повреждены боковые стороны. Автобус не получил серьезных повреждений. Информация о пострадавших уточняется.

Пробка у Петровского мостаФото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Небольшая авария спровоцировала довольно серьезную пробку. У тром она начиналась с улицы Зои Космодемьянской и до места происшествия. Липчанам пришлось стоять в заторе по 20 минут, а некоторым дольше. До сих пор затруднено движение в сторону правого берега по переправе и на подъезде к ней. Со стороны центра города машины движутся свободно.