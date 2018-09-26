В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-26T11:02:21+03:00

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Специалисты "Риа Рейтинг" исследовали динамику заработной платы в регионах РФ за 1 полугодие. Оказалось, что среднемесячная зарплата работников организаций по стране увеличилась и составила 42 555 рублей. Темпы роста стали самыми высокими за последние 5 лет, даже при рекордно низкой инфляции. В этом году по сравению с прошлым рост зарплат увеличился на 11,2%. В 2017 году этот показатель составил значительно меньше - 7,3%. В 2016 - на 7,8%. В 2015 - на 5,8%. А в 2014 - на 10,6%.

Согласно исследованию по данным Росстата, зарплаты выросли во всех регионах России. Однако, различались темпы роста. 1 место в рейтинге заняла Республика Ингушетия. Там среднемесячные зарплаты выросли на 15,4%. На 2 месте Кемеровская облачть - на 15,2%. Замыкает троицу Республика Калмыкия. Там рост составил +14,3%. На последних строчках оказались Хенты-Мансийский автономный округ - Югра, 84 место. Там зарплаты увеличились на 7,1%. На последнем, 85 месте Республика Марий Эл, + 6,9%.

Липецкая область заняла 36 место. Согласно рейтингу, зарплаты липчан по сравнению с 1 полугодием прошлого года увеличились на 10,6%.