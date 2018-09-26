2018-09-26T13:15:23+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра

Порывы могут достигать 20 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают ветер и дождьВ Липецке обещают ветер и дождьФото: Лия МУРАДЬЯН
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Управление МЧС по Липецкой области предупреждает об усилении ветра. Ухудшение погоды ждут с этого вечера, 26 сентября с 18.00 до 18.00 следующего дня. По данным Росгидрометцентра, ночью осадков не ожидается. А в четверг днем, 27 сентября, пройдут небольшие дожди, в некоторых районах умеренные. При этом усилится юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 10-15 метров в секунду, местами порывы ветра до 20 м/с.

Температура воздуха ночью упадет до 0 градусов, максимум ночью потеплеет +5°С. Днем столбик термометра поднимется до 8-13 градусов тепла. Аналогичная ветреная погода ожидается и в пятницу. При этом днем будет малооблачно и воздух прогреется до +19°С. Сильные порывы ветра предварительно ожидаются в ночь на субботу. В конце недели снова обещают дождь и похолодание.

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