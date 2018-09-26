Два ДТП с тремя машинами и автобусом парализовали движение на мосту в Липецке

26 Сент. 14:34 2018-09-26T14:35:06+03:00

Никто не пострадал, но Петровский мост стал в огромной пробке [фото]

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Прямо на подъезде к Петровскому мосту в Липецке столкнулись автобус N 30 и легковая машина. Сразу после ДТП образовалась большая пробка, которая практически полностью парализовала движение в сторону правого берега.

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Вследствие чего, на кольце в районе площади Мира, столкнулись еще два автомобиля – УАЗ и ГАЗель.

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

– Даже не заметила столкновения, – рассказывает пассажирка автобуса N30 Светлана. – Заезжали на мост и услышала звук удара. Водитель остановил автобус и попросил всех выйти. Ничего страшного не произошло, никто не пострадал. Рядом ехал другой автобус этого же маршрута, но он даже не остановился. Нам пришлось идти обратно на остановку площадь Мира.

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

На данный момент все автомобили объезжают аварию по закрытой части моста.