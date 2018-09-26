2018-09-26T14:35:06+03:00
Происшествия

Два ДТП с тремя машинами и автобусом парализовали движение на мосту в Липецке

Никто не пострадал, но Петровский мост стал в огромной пробке [фото]
Кирилл Мишин
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ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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Прямо на подъезде к Петровскому мосту в Липецке столкнулись автобус N 30 и легковая машина. Сразу после ДТП образовалась большая пробка, которая практически полностью парализовала движение в сторону правого берега.

ДТП на Петровском мосту в Липецке Фото: Кирилл Мишин

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Вследствие чего, на кольце в районе площади Мира, столкнулись еще два автомобиля – УАЗ и ГАЗель.

ДТП на Петровском мосту в Липецке Фото: Кирилл Мишин

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

– Даже не заметила столкновения, – рассказывает пассажирка автобуса N30 Светлана. – Заезжали на мост и услышала звук удара. Водитель остановил автобус и попросил всех выйти. Ничего страшного не произошло, никто не пострадал. Рядом ехал другой автобус этого же маршрута, но он даже не остановился. Нам пришлось идти обратно на остановку площадь Мира.

ДТП на Петровском мосту в Липецке Фото: Кирилл Мишин

ДТП на Петровском мосту в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

На данный момент все автомобили объезжают аварию по закрытой части моста.

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