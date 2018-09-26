2018-09-26T15:44:12+03:00
Общество

Липчанка поборется за победу во Всероссийском конкурсе "Библиотекарь 2018 года"

Судьбу финалистов решит онлайн голосование и оценка жюри
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка вышла в финал Всероссийского конкурсаЛипчанка вышла в финал Всероссийского конкурсаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липчанка Елена Денежкина, заведующая детской библиотекой "Солнечная" вышла в финал Всероссийского конкурса "Библиотекарь 2018 года". В конкурсе приняли участие 202 библиотекаря из 57 регионов страны, а также 25 студентов вузов и организация среднего профессионального образования из 14 субъектов России.

Для тех, кто прошел строгий обор, остался завершающий этап. На сайте Российской национальной библиотеки открыто онлайн-голосование за финалистов конкурса. Оно продлится до 8 октября.

5 человек, набравших большее количество голосов, а также студенты-финалисты подготовят творческие проекты на заданные темы. Во второй половине октября жюри определит победителей конкурса. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, церемония награждения пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.

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