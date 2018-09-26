В Липецке бывшая дознаватель получила 2 года за подделку протоколов

26 Сент. 15:50 2018-09-26T15:50:01+03:00

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В Липецке вынесли приговор теперь уже бывшей дознавателю городской полиции. Ее признали виновной по двум статьям – превышение полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу.

В суде установили, что в 2016 году дознаватель городского отдела полиции фальсифицировала протоколы во время расследования трех уголовных дел: о мелкой краже, мошенничестве и угоне. Она внесла ложные сведения в постановления о признании потерпевших, протоколы их допросов и допросов свидетелей, а также протоколы осмотра предметов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, протоколы она сфальсифицировала с целью уменьшить объем работы, в том числе по следственным действиям. После, на основании ложных документов, вынесла постановление о приостановлении дознания в связи с отсутствием обвиняемых.

Дознаватель вину не признала. Однако суд приговорил ее к Виновной судом назначено 2 годам ограничения свободы, оштрафовал на 50 тыс. рублей и лишил права работать в органах.