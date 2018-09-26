31% липчан против "серых" зарплат

26 Сент. 16:46 2018-09-26T16:46:51+03:00

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Компания "SuperJob" провела опрос "Согласитесь ли вы на работу с "серой" зарплатой?". В нем участвовали 1600 респондентов из разных регионов страны. Согласно исследованию, 42% опрашиваемых согласились на зарплату в конвертах. 36% россиян ответили отрицательно. 22% респондентов затрудились ответить.

С "серой" зарплатой готовы мириться 50% мужчин, участвовавших в опросе, и только 35% женщин. 47% респондентов, ответивших положительно, оказались в возрасте от 35 до 44 лет. Из тех, кто старше 45 лет, на "серую" зарплату согласны только 36%.

В Нижнем Новгороде каждый второй житель не видит ничего плохого в неофициальном заработке. Такого же мнения 49% населения Самары и Казани. В Челябинске, Омске и Волгограде получать зарплаты в конвертах согласны 47% горожан. В Новосибирске и Воронеже — по 46%. Большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга против "серых" зарплат. Только 38% москвичей и 35% петербуржцев согласились на неофициальный заработок.

В Липецке 45% горожан проголосовали "за" зарплаты в конвертах. 31% липчан не хотят, чтобы их труд оплачивался неофициально. 24% воздержались от ответа.